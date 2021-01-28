28.01.2021 16:49

На дорогах города появятся десятки новых троллейбусов

До середины 2021 года троллейбусный парк города Харькова планируется пополнить 156 единицами подвижного состава.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 28 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Он напомнил, что за последние два года в рамках инвестиционного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), помимо 50 троллейбусов с автономным ходом, были получены и в настоящее время работают на маршрутах города 57 троллейбусов марки «Богдан».

«В этом году будет продолжена работа, направленная на поддержание качественного технического состояния наземного электротранспорта, безопасности дорожного движения и повышения уровня обслуживания пассажиров. В наших планах - увеличить объемы ремонта трамвайных путей и переездов, контактной и кабельной сети, тяговых подстанций электротранспорта и технических средств регулирования дорожного движения», - отметил Сергей Дульфан.