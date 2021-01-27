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27.01.2021  15:30   

Как заменить водительское удостоверение после смены отчества рассказали в Сервисном центре МВД

Украинцам, которые изменили отчество, необходимо переоформить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Об этом напомнили в сервисном центре МВД.

 
Верховная Рада Украины разрешила гражданам менять отчество. Украинцам, которые воспользовались этим правом, советуют обменять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
 
 Для этого необходимы следующие документы:
 
- паспорт;
 
- идентификационный код;
 
- документ, подтверждающий смену личных данных;
 
- свидетельство о регистрации ТС / водительского удостоверения;
 
- медицинская справка формы 083/0 (если обмен водительского удостоверения). 
 
Этой услугой можно воспользоваться также через электронный кабинет водителя. Для этого необходимо зайти на портал, воспользовавшись электронной подписью или MobileID, перейти на страницу «Восстановление и обмен водительского удостоверения».
 
Необходимо:
 
- заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон (формата .pdf)
 
- выбрать территориальный сервисный центр МВД, в котором, по окончании карантина, получите изготовленное водительское удостоверение;
 
- подписать заявление с помощью электронной подписи или MobilеID;
 
- оплатить услугу личной банковской картой;
 
- в блоке "Актуальные данные и документ, подтверждающий замену" нажать галочку "Изменение личных данных" и загрузить документы об изменении отчества.
 
На электронную почту придет письмо от территориального сервисного центра МВД об обработке заявки, затем водитель может получить новое удостоверение в сервисном центре.
 
Источник:   Главный сервисный центр МВД
 Тэги:  водительское удостоверение, сервисный центр, мвд
 
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