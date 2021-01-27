27.01.2021 15:30
Как заменить водительское удостоверение после смены отчества рассказали в Сервисном центре МВД
Украинцам, которые изменили отчество, необходимо переоформить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Об этом напомнили в сервисном центре МВД.
Верховная Рада Украины разрешила гражданам менять отчество. Украинцам, которые воспользовались этим правом, советуют обменять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Об этом напомнили
в Главном сервисном центре МВД.
Для этого необходимы следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий смену личных данных;
- свидетельство о регистрации ТС / водительского удостоверения;
- медицинская справка формы 083/0 (если обмен водительского удостоверения).
Этой услугой можно воспользоваться также через электронный кабинет водителя
. Для этого необходимо зайти на портал, воспользовавшись электронной подписью или MobileID, перейти на страницу «Восстановление и обмен водительского удостоверения».
Необходимо:
- заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон (формата .pdf)
- выбрать территориальный сервисный центр МВД, в котором, по окончании карантина, получите изготовленное водительское удостоверение;
- подписать заявление с помощью электронной подписи или MobilеID;
- оплатить услугу личной банковской картой;
- в блоке "Актуальные данные и документ, подтверждающий замену" нажать галочку "Изменение личных данных" и загрузить документы об изменении отчества.
На электронную почту придет письмо от территориального сервисного центра МВД об обработке заявки, затем водитель может получить новое удостоверение в сервисном центре.