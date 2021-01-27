27.01.2021 15:30

Как заменить водительское удостоверение после смены отчества рассказали в Сервисном центре МВД

Украинцам, которые изменили отчество, необходимо переоформить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Об этом напомнили в сервисном центре МВД.

Верховная Рада Украины разрешила гражданам менять отчество. Украинцам, которые воспользовались этим правом, советуют обменять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Для этого необходимы следующие документы:

- паспорт;

- идентификационный код;

- документ, подтверждающий смену личных данных;

- свидетельство о регистрации ТС / водительского удостоверения;

- медицинская справка формы 083/0 (если обмен водительского удостоверения).

Этой услугой можно воспользоваться также через электронный кабинет водителя . Для этого необходимо зайти на портал, воспользовавшись электронной подписью или MobileID, перейти на страницу «Восстановление и обмен водительского удостоверения».

Необходимо:

- заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон (формата .pdf)

- выбрать территориальный сервисный центр МВД, в котором, по окончании карантина, получите изготовленное водительское удостоверение;

- подписать заявление с помощью электронной подписи или MobilеID;

- оплатить услугу личной банковской картой;

- в блоке "Актуальные данные и документ, подтверждающий замену" нажать галочку "Изменение личных данных" и загрузить документы об изменении отчества.

На электронную почту придет письмо от территориального сервисного центра МВД об обработке заявки, затем водитель может получить новое удостоверение в сервисном центре.