Ремонт на улице Михаила Водяного продлили до 1 мая

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 1 мая 2021 года.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Франтишка Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим улицам.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на канализационной сети.
На три с половиной месяца закрывается улица Михаила Водяного
Ранее сообщалось, что проезд по улице Водяного будет закрыт до 1 февраля.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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