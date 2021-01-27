Главная Новости Дороги и транспорт Ремонт на улице Михаила Водяного продлили до 1 мая
27.01.2021  11:11   

Ремонт на улице Михаила Водяного продлили до 1 мая

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 1 мая 2021 года.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Франтишка Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим улицам.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на канализационной сети.

На три с половиной месяца закрывается улица Михаила Водяного

Ранее сообщалось, что проезд по улице Водяного будет закрыт до 1 февраля.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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