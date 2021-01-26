26.01.2021 12:09

На улице Алчевских до сентября ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Алчевских, в районе дома №43, ограничено с 26 января до 1 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по ул. Алчевских, 43.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.