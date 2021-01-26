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26.01.2021  12:09   

На улице Алчевских до сентября ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Алчевских, в районе дома №43, ограничено с 26 января до 1 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по ул. Алчевских, 43.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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