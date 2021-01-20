20.01.2021 15:10

Нрвый год - новые цены. Укрзализныця анонсировала очередное повышение стоимости билетов на поезда

Билеты на поезда будут дорожать, не существенно, однако ежемесячно. Так, к концу года может набежать и существенный процент.

Новый год - новые цены. Не исключением стала и стоимость билетов на поезда. Министр инфраструктуры отметил, что рост будет не существенным, однако он будет происходить ежемесячно. Так, до конца года цена билетов может увеличиться на 22%.

Владислав Криклий министр инфраструктуры Украины

С 2018 года не было индексации цен на пассажирские перевозки. Они остаются убыточными, в том числе, и по этой причине подвижной состав в таком состоянии, в каком мы периодически наблюдаем в социальных сетях. Индексация планировалась еще в 2020 году, но по понятным причинам реализацию планов отложили. Из-за ковидных ограничений пассажирские перевозки на три месяца были остановлены. Повышение стоимости билетов планируется с марта до конца года по 2%.

Министр инфраструктуры добавляет, что система лояльности в Укразализныце останется. То есть, пассажир может приобрести билет по сниженной стоимости, если их приобретет за определенное время до указанной даты отправки. Вообще же, по словам чиновников, структура Укрзализныци на пути реконструкции. И один из первых шагов в учреждении видят концессию, то есть эксплуатацию частными предприятиями государственной собственности.

Владимир Жмак председатель правления Укрзализныци

Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужны пути, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр.

В Укрзализныце объяснили, что в концессии видят единственную возможность, которая поможет привлечь международного игрока для реализации проекта.