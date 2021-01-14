Главная Новости Дороги и транспорт До лета стоит забыть о 5-м и 6-м трамваях
14.01.2021  14:47   

До лета стоит забыть о 5-м и 6-м трамваях

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, запрещено до 30 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского. 
 
На этот период трамваи № 5, 6 ходить не будут.
 
Также до 30 мая запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко.
 
 

 

Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрещено, харьков, трамваи
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Дороги и транспорт Ограничен проезд по улице Баркалова 12.01 Дороги и транспорт В начале улицы Пушкинской запрещено движение транспорта 11.01 Дороги и транспорт Троллейбус №2 вернулся на прежний маршрут
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 