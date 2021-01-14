14.01.2021 09:28

За сутки в области расчистили от снега 6300 км дорог

В настоящее время проезд по государственным и местным дорогам области полностью обеспечен.

Сейчас в работах на государственных и местных дорогах Харьковщины задействовано 325 единиц техники и более 400 рабочих.

Для обработки дорог использовано 3909 куб. м песчано-солевой смеси и 411 тонн технической соли.

Напомним, ночью 13 января по области наблюдались значительные снегопады. Около 16:00 снегопад прекратился, на территории области наблюдались осадки в виде мороси, слабого снега, местами - снега с дождем. По состоянию на 22:30 осадки по области не наблюдались.

На 7:00 14 января по области облачно, без осадков.