За сутки в области расчистили от снега 6300 км дорог

В настоящее время проезд по государственным и местным дорогам области полностью обеспечен.
Сейчас в работах на государственных и местных дорогах Харьковщины задействовано 325 единиц техники и более 400 рабочих.
Для обработки дорог использовано 3909 куб. м песчано-солевой смеси и 411 тонн технической соли.
Напомним, ночью 13 января по области наблюдались значительные снегопады. Около 16:00 снегопад прекратился, на территории области наблюдались осадки в виде мороси, слабого снега, местами - снега с дождем. По состоянию на 22:30 осадки по области не наблюдались.
На 7:00 14 января по области облачно, без осадков.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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