13.01.2021 16:48

Снегопад не повлиял на работу электротранспорта в Харькове

Снегопад, который обрушился на Харьков минувшей ночью, не повлиял на работу наземного пассажирского электротранспорта.

Об этом сегодня, 13 января 2021 года, сообщил журналистам заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Несмотря на снегопад, у нас не было проблем с выходом троллейбусов и трамваев из депо. Все они курсируют по своим маршрутам», - отметил вице-мэр.

По словам Евгения Водовозова, дорожные службы еще с ночи были готовы к осадкам, поэтому никаких глобальных проблем снегопад не вызвал.

«Снег начал идти около четырех часов утра со стороны аэропорта. На Алексеевке он был через полчаса. Наша техника сразу выехала, чтобы посыпать дороги солью. До 8:00 мы дважды прошлись по городу, а спуски и склоны посыпали еще песчано-солевой смесью. В некоторых местах мы и сейчас это делаем. А с восьми часов утра выехала техника, которая убирает снег с дорог. Я объехал практически весь город: основные автомагистрали в нормальном состоянии, не убрано только там, где припаркованы машины. Но мы будем работать весь день, всю ночь, чтобы убрать снег полностью», - сообщил Евгений Водовозов.