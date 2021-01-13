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13.01.2021  09:51   

ВИДЕО: Как чистят от снега дороги под Харьковом

По состоянию на 9:00 утра 13 января, проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.

Сейчас задействовано 244 от спецтехники в том числе 44 погрузчика и 230 рабочих. Привлечена дополнительная техника сторонних предприятий. Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток использовано 218 м3 песчано-соляной смеси и 50 т. технической соли.

Приоритетными трассами является Киев-Харьков-Довжанский, Чугуев-Меловое, окружная, а также направления, которые соединяют  Харьков с районными центрами, а именно Донецкий и Луганский направление.

На всех проблемных участках дежурит спецтехника: погрузчик и полноприводные автогрейдеры. Это, прежде всего, - Каменка за городом Изюм, на границе с Луганской областью. Это Покотиловка, окружная дорога. Это Волчанское направление - Ст. Салтов, и Валковское направление.

 

Источник:   САД
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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