13.01.2021 09:51

ВИДЕО: Как чистят от снега дороги под Харьковом

По состоянию на 9:00 утра 13 января, проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.



Сейчас задействовано 244 от спецтехники в том числе 44 погрузчика и 230 рабочих. Привлечена дополнительная техника сторонних предприятий. Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток использовано 218 м3 песчано-соляной смеси и 50 т. технической соли.



Приоритетными трассами является Киев-Харьков-Довжанский, Чугуев-Меловое, окружная, а также направления, которые соединяют Харьков с районными центрами, а именно Донецкий и Луганский направление.



На всех проблемных участках дежурит спецтехника: погрузчик и полноприводные автогрейдеры. Это, прежде всего, - Каменка за городом Изюм, на границе с Луганской областью. Это Покотиловка, окружная дорога. Это Волчанское направление - Ст. Салтов, и Валковское направление.