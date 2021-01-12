В начале улицы Пушкинской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено до 8 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.
Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажность:
давление:
ветер: