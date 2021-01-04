Во вторник трамвай №8 изменит маршрут

Изменения будут запрещено с 9:00 до 16:00 5 января 2021 года.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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