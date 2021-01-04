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04.01.2021  17:19   

Во вторник трамвай №8 изменит маршрут

Изменения будут запрещено с 9:00 до 16:00 5 января 2021 года.


Во вторник трамвай №8 изменит маршрут
 
Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Плехановской, будет запрещено с 9:00 до 16:00 5 января.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей (замена стрелочного перевода на выезде из разворотного круга «ул. Мухачева»).
 
Трамвай №8 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - парк Машиностроителей.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 8 трамвай
 
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