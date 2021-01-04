04.01.2021 14:19

На две недели стоит забыть о поездках по улице Баркалова

Движение ограничено из-за работ на газопроводе.

Движение транспорта по ул. Баркалова, на пересечении с пер. Метизным, ограничено до 23 января 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе на пересечении ул. Баркалова и пер. Метизного.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе. Ранее планировалось, что движение будет открыто 20 декабря 2020 года.