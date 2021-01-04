04.01.2021 11:30

Троллейбус №2 возобновит свой основной маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, будет запрещено до 30 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского.

На этот период трамваи № 5, 6 ходить не будут.

Также до 30 мая запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко.

В то же время, с 11 января троллейбус №2 возобновит свой основной маршрут и будет курсировать так: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг «пр. Жуковского».