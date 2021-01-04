Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбус №2 возобновит свой основной маршрут
04.01.2021  11:30   

Троллейбус №2 возобновит свой основной маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, будет запрещено до 30 мая.

 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского. 
 
На этот период трамваи № 5, 6 ходить не будут.
 
Также до 30 мая запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко.
 
В то же время, с 11 января троллейбус №2 возобновит свой основной маршрут и будет курсировать так: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг «пр. Жуковского».
Источник:   ХГС
 Тэги:  московский, движение, транспорт, трамвай
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Власть На Салтовке жители общались с главой администрации прямо у подъездов домов (ФОТО) 13.10 Криминал и происшествия Спасатели побороли полуночный пожар в салтовской девятиэтажке (ФОТО) 27.06 Власть В Харькове уволили судью
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 