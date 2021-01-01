01.01.2021 10:44

В городе реализуют проект по снижению заторов на магистралях

Проект «Зеленая волна» планируют реализовать на проспектах - Московском и Гагарина в 2021 году.

Как сообщил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко, благодаря специальной программе светофоры работают не каждый по отдельности, а в системе, когда информация передается от одного светофора к другому. Благодаря этому можно рассчитать среднюю скорость транспортного потока, которая будет выводиться на световые табло, и рекомендовать водителю двигаться на разных участках дороги с определенной скоростью.

«В зависимости от транспортной нагрузки устанавливаются режимы, которые позволяют транспорту двигаться по проспекту непрерывно. Водитель, понимая, что будет ехать со скоростью 50 км в час, снова попадет на зеленый свет, а на следующем перегоне ему будет рекомендовано ехать со скоростью 48 км в час и т.д. Благодаря этому проспект Гагарина, условно говоря, можно будет проезжать не за 15 минут, а за пять», - объяснил Владислав Васенко.

Директор предприятия отметил, что в планах городской власти – запустить все магистрали города по принципу «зеленой волны». По его словам, устранив большое количество заторов, удастся снизить и аварийность.

«Любая пробка приводит к нарушениям. Водители пытаются проскочить, обогнать, а так люди будут видеть, что поток движется, и обгонять никого не нужно», - отметил директор предприятия.