31.12.2020 14:33

Игорь Терехов: Над этим проектом работали не один год с целью обеспечить безопасность на дорогах

Первые две камеры в рамках проекта по созданию системы безопасного дорожного движения установили в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, благодаря им можно зафиксировать номерной знак и установить личность водителя, который нарушил ПДД. По его словам, над этим проектом в Харькове работали не один год с намерением покрыть город видеонаблюдением и обеспечить безопасность на дорогах.

В частности, первые камеры заработали на Велозаводском мосту и пр. Науки. По словам директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко, камеры устанавливают совместно с Министерством внутренних дел. Две новые камеры войдут в штатный режим в течение двух недель, а до середины следующего года в Харькове будет установлено еще около девяти приборов. Камеры устанавливают на улицах, где зафиксировано самое большое количество ДТП с превышением скорости и с тяжкими последствиями. Все места для установки были согласованы с Национальной полицией.

Установленные камеры фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения. Фото и видео нарушений с камер отправляются напрямую на сайт Министерства внутренних дел для дальнейшей процедуры установления личности и взыскания штрафов.

«Расстояние до камер - от 100 до 30 м. Эти камеры будут давать информацию о нарушении скоростного режима, но как только законодательно будет разрешено штрафовать за остальные виды нарушений, эти камеры смогут фиксировать и их – пересечение сплошной линии, нарушений рядности, проезд на красный свет и т.д.», - сообщил Владислав Васенко.

По его словам, всего в рамках проекта «Безопасный город» будет установлено более 1 тыс. камер, которые также будут способствовать развитию инфраструктуры города.

«Камеры, которые считают транспортный поток, разделяют транспорт по типу, поэтому городская власть может прогнозировать строительство дорог и ситуацию с движением во время перекрытий», - отметил директор предприятия.

Напомним, что проект по созданию системы безопасного дорожного движения реализуется в Харькове совместно с Европейским инвестиционным банком на сумму более 20 млн евро. Камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Срок реализации проекта – два года.