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30.12.2020  15:29   

Игорь Терехов: В районе станции метро «Киевская» будет построен виадук

Игорь Терехов показал, как будет выглядеть многоярусная транспортная развязка в районе станции метро "Киевская".


// city.kharkov.ua

Видео опубликовано на его официальной странице в Facebook. В частности он заявил:

"Наша команда архитекторов и строителей разработала совершенно новый подход в развитии города. 
 
Сегодня Харьков принимая бюджет, закладывает совершенно новую философию движения. Хотим вам показать один из наших проектов.
 
На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" будет построен виадук.

Это безопасный и комфортный Харьков. "

Тэги:  терехов, дорога, виадук
 
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