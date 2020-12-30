30.12.2020 15:29

Игорь Терехов: В районе станции метро «Киевская» будет построен виадук

Игорь Терехов показал, как будет выглядеть многоярусная транспортная развязка в районе станции метро "Киевская".



// city.kharkov.ua

Видео опубликовано на его официальной странице в Facebook. В частности он заявил:

"Наша команда архитекторов и строителей разработала совершенно новый подход в развитии города.

Сегодня Харьков принимая бюджет, закладывает совершенно новую философию движения. Хотим вам показать один из наших проектов.

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" будет построен виадук.

Это безопасный и комфортный Харьков. "