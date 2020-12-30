Игорь Терехов: В районе станции метро «Киевская» будет построен виадук

Игорь Терехов показал, как будет выглядеть многоярусная транспортная развязка в районе станции метро "Киевская".
Видео опубликовано на его официальной странице в Facebook. В частности он заявил:
Это безопасный и комфортный Харьков. "
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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