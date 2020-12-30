Игорь Терехов: Мы закладываем совершенно новую философию движения в городе

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро «Киевская» будет построен виадук.
Видео с визуализацией многоярусной дороги в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская») представили 30 декабря на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, команда архитекторов и строителей работала над этим проектом в течение месяца.
«Принимая изменения в бюджет, мы закладываем совершенно новую философию движения в городе – безопасного и удобного», - сообщил Игорь Терехов.
Он отметил, что многоярусные развязки, которые планируется построить в Харькове, повысят комфорт передвижения по городу.
Напомним, что строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось 20 июля в районе ст. м. «Киевская». Протяженность всей дороги - около 2,2 км.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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