30.12.2020 14:09

Игорь Терехов: Мы закладываем совершенно новую философию движения в городе

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро «Киевская» будет построен виадук.



// city.kharkov.ua

Видео с визуализацией многоярусной дороги в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская») представили 30 декабря на сессии Харьковского городского совета.



Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, команда архитекторов и строителей работала над этим проектом в течение месяца.



«Принимая изменения в бюджет, мы закладываем совершенно новую философию движения в городе – безопасного и удобного», - сообщил Игорь Терехов.



Он отметил, что многоярусные развязки, которые планируется построить в Харькове, повысят комфорт передвижения по городу.



Напомним, что строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось 20 июля в районе ст. м. «Киевская». Протяженность всей дороги - около 2,2 км.