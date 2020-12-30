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30.12.2020  14:09   

Игорь Терехов: Мы закладываем совершенно новую философию движения в городе

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро «Киевская» будет построен виадук.


// city.kharkov.ua

Видео с визуализацией многоярусной дороги в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская») представили 30 декабря на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, команда архитекторов и строителей работала над этим проектом в течение месяца. 

«Принимая изменения в бюджет, мы закладываем совершенно новую философию движения в городе – безопасного и удобного», - сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что многоярусные развязки, которые планируется построить в Харькове, повысят комфорт передвижения по городу. 

Напомним, что строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось 20 июля в районе ст. м. «Киевская». Протяженность всей дороги - около 2,2 км.

Источник:   ХГС
 Тэги:  пробивка, дорога, барабашова, виадук, харьков
 
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