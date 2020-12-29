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29.12.2020  16:48   

Движение по улицам Серповой и Коломенской временно запрещено

Ограничение будет действовать с 8:00 до 20:00 29, 30 декабря 2020 года и 2 января 2021 года.

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 20:00 29, 30 декабря 2020 года и 2 января 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтно-строительными работами по ул. Коломенской, 4.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, серповая, коломенская
 
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