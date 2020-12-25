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25.12.2020  14:09   

На дорогах Харькова работают 110 снегоуборочных машин

Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».


//city.kharkov.ua
110 единиц техники убирают снег сегодня утром, 25 декабря, на улицах Харькова.
 
Ночью в уборке было задействовано 72 автомобиля, на дороги высыпано 367 куб. м песчано-солевой смеси и 226 т соли. Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают проезжую часть возле остановочных павильонов, пешеходные переходы, дождеприемные колодцы и т.д.
 
Кроме того, как сообщили в КП «Благоустройство», по состоянию на 10:00 на придомовых территориях снег убирают 1354 дворника, в работах задействовано 39 единиц техники и 55 средств малой механизации.
 
Как отметил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко, основной приоритет на ближайшие часы - обеспечить проход техники, очистить выходы со дворов, подходы к лечебным учреждениям и продуктовым магазинам.
 
«Сложность в том, что снег продолжает идти, и результаты уборки не очень видны. На данный момент по городу работают почти 1500 человек и около 80 единиц техники (это без учета спецтехники на магистралях). Твердые бытовые отходы вывезены полностью и вовремя. Есть некоторые сложности из-за припаркованных во дворах машин, но пока мы справляемся», - отметил Андрей Руденко.
 
Напомним, горожан просят в эти дни не выезжать на улицы Харькова без крайней необходимости и не парковать машины на обочинах и на въездах во дворы, чтобы у коммунальных служб была возможность ликвидировать последствия непогоды
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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