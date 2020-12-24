24.12.2020 19:49

В пятницу на Сумской ограничат движение транспорта - ХГС

Ограничения будут действовать с 15:30 до 16:00 25 декабря 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Сумской, 64, в районе здания Харьковской областной государственной администрации, будет ограничено с 15:30 до 16:00 25 декабря 2020 гоа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с открытием «Вертеп-феста» и проведением церемонии передачи Вифлеемского огня мира.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от массового мероприятия полосе.