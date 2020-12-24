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24.12.2020  19:49   

В пятницу на Сумской ограничат движение транспорта - ХГС

Ограничения будут действовать с 15:30 до 16:00 25 декабря 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Сумской, 64, в районе здания Харьковской областной государственной администрации, будет ограничено с 15:30 до 16:00 25 декабря 2020 гоа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с открытием «Вертеп-феста» и проведением церемонии передачи Вифлеемского огня мира.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от массового мероприятия полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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