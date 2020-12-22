Главная Новости Дороги и транспорт Игорь Терехов: "Следующий троллейбусный маршрут, как я и обещал, в район Пятихаток, а потом - Рогань" - РЕДПОСТ
22.12.2020  19:36   

Игорь Терехов: "Следующий троллейбусный маршрут, как я и обещал, в район Пятихаток, а потом - Рогань" - РЕДПОСТ

Транспортная инфраструктура. Работа в этом направлении в Харькове также будет продолжена. Муниципалитет в ближайшее время планирует соединить с центром еще два отдаленных микрорайона.


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Осенью текущего года жителей микрорайона Северная Салтовка соединили с метрополитеном, станцией Героев Труда, троллейбусным маршрутом. Сделать это удалось без прокладки контактной сети. Машины новым путем курсируют с автономным запасом хода. В начале декабря город дает старт еще одному троллейбусному маршруту №49 уже в поселок Жихарь, соединив еще один отдаленный микрорайон мегаполиса с центром. Каждый из новых маршрутов электротранспорта секретарь горсовета Игорь Терехов проверяет лично, чтобы сделать наземный электротранспорт максимально удобным для пассажиров.
 
"Мы запустили 2 троллейбусных маршрута на Северную Салтовку и в поселок Жихарь. Могу вам сказать, что в связи с той ситуации, которая сложилась по локдауну, мы получили сегодня 5 троллейбусов и 5 троллейбусов сегодня работают на Жихарьском маршруте. Будет еще один троллейбус. Буквально к концу этой недели, началу следующей недели. И так, как я и обещал, 6 троллейбусов будет курсироватьь", - сообщил Игорь Терехов.
 
Сейчас город на условиях договоренностей должен получить от завода-производителя несколько десятков таких троллейбусов, которые могут курсировать без контактной сети с автономным ходом. Каждая новая партия пойдет на открытие новых маршрутов так, чтобы жители отдаленных микрорайонов могли удобно добраться по городу куда угодно.
 
"Мы заинтересованы как можно в более сжатые сроки получить троллейбусы и сразу выставлять их на маршруты. Следующий маршрут, как я и обещал, в район Пятихаток, а потом Рогань", - резюмировал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
 
Тэги:  игорь терехов, троллейбусный маршрут, харьков, пятихатки, рогань
 
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