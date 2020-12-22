По улицам Серповой и Коломенской временно запрещено движение транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 24 и 26 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенский, 4.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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