22.12.2020 13:58

По улицам Серповой и Коломенской временно запрещено движение транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 24 и 26 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенский, 4.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.