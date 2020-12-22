Главная Новости Дороги и транспорт По улицам Серповой и Коломенской временно запрещено движение транспорта – ХГС
22.12.2020  13:58   

По улицам Серповой и Коломенской временно запрещено движение транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 24 и 26 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенский, 4.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Дороги и транспорт В переулке Мечникова до конца декабря запрещено движение транспорта – ХГС 21.12 Дороги и транспорт Запрещено движение на Серповой и Коломенской - Горсовет 21.12 Дороги и транспорт В Слесарном переулке до середины января ограничено движение транспорта – ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 