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18.12.2020  18:31   

На троллейбусный маршрут в Жихарь выходят дополнительные троллейбусы - ХГС

На троллейбусном маршруте №49 «ул. Университетская - Жихарь (ул. Кутаисская)» с понедельника, 21 декабря, будет курсировать три троллейбуса.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это позволит сократить интервал движения между троллейбусами до 30-35 минут. При этом изучение спроса на услуги троллейбусного маршрута №49 продолжится.
 
Напомним, что троллейбусный маршрут №49 запустили 7 декабря с ул. Университетской до ул. Кутаисской в поселке Жихарь. С просьбой организовать удобный транспортный маршрут к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу летом обратились жители поселка.
Тэги:  маршрут на жихарь, новые троллейбусы, харк
 
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