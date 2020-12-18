18.12.2020 18:31

На троллейбусный маршрут в Жихарь выходят дополнительные троллейбусы - ХГС

На троллейбусном маршруте №49 «ул. Университетская - Жихарь (ул. Кутаисская)» с понедельника, 21 декабря, будет курсировать три троллейбуса.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это позволит сократить интервал движения между троллейбусами до 30-35 минут. При этом изучение спроса на услуги троллейбусного маршрута №49 продолжится.

Напомним, что троллейбусный маршрут №49 запустили 7 декабря с ул. Университетской до ул. Кутаисской в поселке Жихарь. С просьбой организовать удобный транспортный маршрут к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу летом обратились жители поселка.