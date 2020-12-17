В метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 18 декабря, на станциях метро «Исторический музей», «Площадь Конституции», «Спортивная», «Научная» и «Университет».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станциях метро «Исторический музей», «Площадь Конституции» и «Научная», а также в вестибюле №2 на станциях «Университет» и «Спортивная».
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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