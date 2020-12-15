15.12.2020 17:49

Коммунальщики оперативно устраняют обледенение контактной сети - ХГС

Движение на троллейбусных маршрутах, где вчера возникли сбои в работе из-за непогоды, полностью возобновилось.



РЕДПОСТ

Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил журналистам заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Он напомнил, что накануне, во второй половине дня, начались обильные осадки с одновременным резким понижением температуры. На контактных сетях образовался слой льда, в результате чего движение на части троллейбусных маршрутов было приостановлено.

«Так, были сбои на маршрутах на Павлово Поле, поселок Жуковского, Основу и район ХТЗ. Работы по очистке контактной сети продолжались всю ночь, и движение троллейбусов было возобновлено. Сейчас имеются единичные сбои, которые оперативно устраняются», - отметил Евгений Водовозов.

Он сообщил, что коммунальщики выбрали механический способ очистки проводов от льда, поскольку он является самым безопасным.

«Есть и более современные способы. Например, если увеличить напряжение контактной сети, размораживание происходит моментально, но вероятность обрыва проводов в этот момент крайне высока. Чтобы не рисковать, мы выбрали первый метод. Прогнозы синоптиков говорят, что в ближайшее время погода нормализируется, а значит, нам удастся окончательно привести все в порядок», - добавил вице-мер.