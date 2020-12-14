14.12.2020 19:25

Внимание! Не ходят восемь троллейбусов - Facebook

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.



//facebook.com

Как информирует на своей странице в Фейсбук директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, погода вносит свои коррективы в работу транспорта в Харькове.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах ## 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле,Алексеевка,пос.Жуковского), 6(Основа), 11, 27(Бавария,Ул.Холодногорская).

Возможна скорая остановка некоторых трамвайных маршрутов.

Из-за непрекращающегося дождя транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков".