14.12.2020 17:19

На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта - ХГС

Запрет будет действовать с 8:00 до 20:00 14, 15, 16 и 19 декабря 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, запрещено с 8:00 до 20:00 14, 15, 16 и 19 декабря 2020 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.

Объезд закрытого участка организован по ул. Бакулина и пр. Науки.