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14.12.2020  17:19   

На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта - ХГС

Запрет будет действовать с 8:00 до 20:00 14, 15, 16 и 19 декабря 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, запрещено с 8:00 до 20:00 14, 15, 16 и 19 декабря 2020 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.
 
Объезд закрытого участка организован по ул. Бакулина и пр. Науки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, серповая, лермонтовская
 
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