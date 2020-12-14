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14.12.2020  09:15   

Утром по техническим причинам останавливалось метро

Заминка произошла на Холодногорско-заводской линии.


//Facebook

Об этом сообщили в Фейсбуке Харьковского метрополитена.

В нем говорится, что  14 декабря, по техническим причинам в 8:14 было временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии.

В 8:17 движение было восстановлено.

Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было.

Тэги:  метро, харьков
 
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