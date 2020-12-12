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12.12.2020  13:51   

Из-за ухудшения погодных условий патрульная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах области

Патрульная полиция Харьковской области в своем телеграм-канале просит автолюбителей соблюдать меры предосторожности на дорогах области в связи с ухудшением погодных условий.


Патрульная полиция Харьковской области
Вниманию водителей, которые собираются ехать по трасса М-03 (Киев - Харьков - Довжанский) в Харьковской области.
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения снега, осложняется ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на 450-м километре автодороги М-03.
 
На расчистку и обработку автодороги отправилась снегоуборочная техника в сопровождении патрульных полицейских.
 
Будьте внимательны и осторожны!
 
А в Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили что на автодорогах Харьковской области определены места стоянок и мест отстоя транспортных средств. 
 
Места определены на случай введения ограничений в движении из-за непогоды. Все стоянки можно посмотреть на Google-карте.
 
 
В свою очередь харьковские спасатели также предупреждают водителей транспортных средств об ухудшении погодных условий на Харьковщине:
 
"По данным Укргидрометцентра, 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (1-й уровень опасности, желтый).
 
В Харькове и Харьковской области днем ​​12 декабря гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности, желтый).
 
Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!
 
Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах.
 
Обратите внимание на следующие рекомендации:
 
  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь скользкой дороге на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб."

 

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  гололед, снег, харьков-довжанский, движение, транспорт, трасса
 
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