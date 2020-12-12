12.12.2020 13:51
Из-за ухудшения погодных условий патрульная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах области
Патрульная полиция Харьковской области в своем телеграм-канале просит автолюбителей соблюдать меры предосторожности на дорогах области в связи с ухудшением погодных условий.
Патрульная полиция Харьковской области
Вниманию водителей, которые собираются ехать по трасса М-03 (Киев - Харьков - Довжанский) в Харьковской области.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения снега, осложняется ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на 450-м километре автодороги М-03.
На расчистку и обработку автодороги отправилась снегоуборочная техника в сопровождении патрульных полицейских.
Будьте внимательны и осторожны!
А в Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили что на автодорогах Харьковской области определены места стоянок и мест отстоя транспортных средств.
Места определены на случай введения ограничений в движении из-за непогоды. Все стоянки можно посмотреть на Google-карте
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В свою очередь харьковские спасатели также предупреждают водителей транспортных средств об ухудшении погодных условий на Харьковщине:
"По данным Укргидрометцентра, 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (1-й уровень опасности, желтый).
В Харькове и Харьковской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности, желтый).
Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!
Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах.
Обратите внимание на следующие рекомендации:
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выдерживайте дистанцию между автомобилями;
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паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
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передвигайтесь скользкой дороге на минимальной скорости;
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во время езды не совершайте резких маневров;
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приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
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учитывайте предупреждения соответствующих служб."