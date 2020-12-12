Из-за ухудшения погодных условий патрульная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах области

12.12.2020 13:51

Патрульная полиция Харьковской области в своем телеграм-канале просит автолюбителей соблюдать меры предосторожности на дорогах области в связи с ухудшением погодных условий.

Вниманию водителей, которые собираются ехать по трасса М-03 (Киев - Харьков - Довжанский) в Харьковской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения снега, осложняется ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на 450-м километре автодороги М-03.

На расчистку и обработку автодороги отправилась снегоуборочная техника в сопровождении патрульных полицейских.

Будьте внимательны и осторожны!

А в Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили что на автодорогах Харьковской области определены места стоянок и мест отстоя транспортных средств.

В свою очередь харьковские спасатели также предупреждают водителей транспортных средств об ухудшении погодных условий на Харьковщине:

"По данным Укргидрометцентра, 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (1-й уровень опасности, желтый).

В Харькове и Харьковской области днем ​​12 декабря гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности, желтый).

Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!

Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах.

Обратите внимание на следующие рекомендации: