12.12.2020 13:18

Техосмотр на дорогах теперь сможет проводить Нацполиция - РЕДПОСТ

Нацполиция в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения получила 30 специализированных автомобилей для контроля за соответствием технического состояния транспортных средств получила 11 декабря.



Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Машины« мобильного техосмотра» смогут проверять техническое состояние транспортных средств, например, измерять уровень задымленности или ослепленность фар (королям адского ксенона приготовиться)», - рассказал министр.

Машины техстанции были созданы на базе автомобиля Renault Master и могут работать при любых погодных условиях.

Машины оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы необходимыми приборами для проверки состояния транспортных средств:

прибором для определения светопропускания стекла,

шумомером,

измерителем параметров света фар,

дымомером и газоанализатором,

измерителем люфта руля,

комплектом поворотных устройств для фур,

остаточной высоты рисунка протектора шин.

С их помощью будет проверяться не только техническое состояние грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси.

Вскоре спецавтомобили отправятся на украинские дороги.

Фото Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины