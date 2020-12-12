Техосмотр на дорогах теперь сможет проводить Нацполиция - РЕДПОСТ

Нацполиция в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения получила 30 специализированных автомобилей для контроля за соответствием технического состояния транспортных средств получила 11 декабря.
прибором для определения светопропускания стекла,
шумомером,
измерителем параметров света фар,
дымомером и газоанализатором,
измерителем люфта руля,
комплектом поворотных устройств для фур,
остаточной высоты рисунка протектора шин.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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