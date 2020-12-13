13.12.2020 09:30

13 декабря на Рымарской запрещено движение транспорта - ХГС

Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в воскресенье, 13 декабря 2020 года.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и Некрасова.