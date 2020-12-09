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09.12.2020  10:13   

Wizz Air возобновляет рейсы из Харькова в ряд европейских городов – Сайт компании

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), которая отменила более 20 рейсов в ноябре, решила возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в ряд европейских городов в декабре.


// avianews.com

Об этом говорится на сайте компании.

«Пассажиры имеют возможность забронировать билеты на долгожданные рейсы из Киева, Львова и Харькова в города в Польше, Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Португалии, Словакии и Литве», - сказано в нем.

Так, из Харькова возобновляются рейсы:
в Краков,
в Гданьск,
в Вроцлав,
в Дортмунд,
в Вену.

«Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено. Если авиакомпания вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120%-ю компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение - Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же методом, которым была произведена оплата», - подчеркивается в сообщении.

Пассажиры, которые бронируют билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении.

В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.

Тэги:  лоукостер, харьков, wizz air, авиарейс
 
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