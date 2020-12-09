Wizz Air возобновляет рейсы из Харькова в ряд европейских городов – Сайт компании

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), которая отменила более 20 рейсов в ноябре, решила возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в ряд европейских городов в декабре.
Об этом говорится на сайте компании.
«Пассажиры имеют возможность забронировать билеты на долгожданные рейсы из Киева, Львова и Харькова в города в Польше, Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Португалии, Словакии и Литве», - сказано в нем.
Так, из Харькова возобновляются рейсы:
в Краков,
в Гданьск,
в Вроцлав,
в Дортмунд,
в Вену.
«Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено. Если авиакомпания вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120%-ю компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение - Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же методом, которым была произведена оплата», - подчеркивается в сообщении.
Пассажиры, которые бронируют билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении.
В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
влажность:
давление:
ветер: