09.12.2020 10:13

Wizz Air возобновляет рейсы из Харькова в ряд европейских городов – Сайт компании

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), которая отменила более 20 рейсов в ноябре, решила возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в ряд европейских городов в декабре.



// avianews.com

Об этом говорится на сайте компании.



«Пассажиры имеют возможность забронировать билеты на долгожданные рейсы из Киева, Львова и Харькова в города в Польше, Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Португалии, Словакии и Литве», - сказано в нем.



Так, из Харькова возобновляются рейсы:

в Краков,

в Гданьск,

в Вроцлав,

в Дортмунд,

в Вену.



«Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено. Если авиакомпания вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120%-ю компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение - Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же методом, которым была произведена оплата», - подчеркивается в сообщении.



Пассажиры, которые бронируют билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении.



В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.