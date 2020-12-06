Главная Новости Дороги и транспорт В Слесарном переулке до середины января ограничивается движение транспорта (ХШС)
06.12.2020  16:50   

В Слесарном переулке до середины января ограничивается движение транспорта (ХШС)

Движение транспорта в пер. Слесарном, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко, будет ограничено с 7 декабря до 11 января.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством внешних инженерных сетей в пер. Слесарном.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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