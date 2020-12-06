В Слесарном переулке до середины января ограничивается движение транспорта (ХШС)

Движение транспорта в пер. Слесарном, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко, будет ограничено с 7 декабря до 11 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством внешних инженерных сетей в пер. Слесарном.
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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