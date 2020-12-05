Главная Новости Дороги и транспорт Трамвай №8 вернется на «старый» маршрут (ХГС)
05.12.2020  15:48   

Трамвай №8 вернется на «старый» маршрут (ХГС)

На Балашовском путепроводе возобновляется движение трамваев с 5:30 6 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Плехановской в районе Балашовского моста.

В связи с этим, трамвай №8 возобновляет движение по своему маршруту:

- 602-й микрорайон - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

С учетом продолжения реконструкции пр. Московского, от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого, трамвай №5 не курсирует.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Дороги и транспорт В Слесарном переулке до середины января ограничивается движение транспорта (ХШС) 04.12 Дороги и транспорт На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта (ХГС) 04.12 Дороги и транспорт Чернышевскую временно закроют для движения транспорта - ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 