05.12.2020 15:48

Трамвай №8 вернется на «старый» маршрут (ХГС)

На Балашовском путепроводе возобновляется движение трамваев с 5:30 6 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Плехановской в районе Балашовского моста.

В связи с этим, трамвай №8 возобновляет движение по своему маршруту:



- 602-й микрорайон - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.



С учетом продолжения реконструкции пр. Московского, от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого, трамвай №5 не курсирует.