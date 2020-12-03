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03.12.2020  10:01   

На трех станциях Холодногорско-заводской линии метро установят турникеты для оплаты проезда банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 4 декабря, на станциях метро «Индустриальная», «Дворец спорта» и «Завод имени Малышева».


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Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Индустриальная» и «Дворец спорта», а также в вестибюле №1 на станции «Завод имени Малышева».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская» и «Победа». В течение четырех месяцев планируется установить такие аппараты на всех станциях.

Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова

Источник:   ХГС
 Тэги:  e-ticket, проезд, бесконтактная, метро, харьков
 
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