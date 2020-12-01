01.12.2020 15:48

Как будет работать транспорт во время локдауна? (РЕДПОСТ)

Разговоры о внедрении жесткого локдауну продолжается, в правительстве да и в Верховной Раде уже говорили о том, что на этот раз тотальный карантин будет отличаться от весеннего, хотя бы тем, что движение общественного транспорта останавливаться не будет.



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В случае введения локдауна движение транспорта останавливать не будут. По крайней мере об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он сообщил, что сейчас идут консультации о введении тотального карантина, однако вопрос о транспорте и перевозках пока не поднимают.

"Даже в тех странах, в которых вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия, в первую очередь, для экономики. Иначе трудно будет поддерживать деловую активность. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим."

Министр инфраструктуры уточнил, что речь про весь транспорт. То есть не будут останавливать ни внутриобластные, ни междугородные и городские перевозки. Также не будут останавливать работу железной дороги и аэропорта, но только для внутренних перелетов. Относительно международных, министр считает, что следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по ужесточению карантина, но финальных дат нет."

По перевозке граждан. Владислав Криклий рассказал, что люди перемещаются в основном по бизнес потребностям, поэтому, по мнению министра, не останавливать общественный транспорт будет рациональным подходом.