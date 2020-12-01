01.12.2020 11:57

В переулках Тарасовском и Чугуевском временно ограничено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта в пер. Тарасовском, на участке от ул. Тарасовской до ул. Днепровской, и пер. Чугуевском, на участке от ул. Полевой до ул. Тарасовского, ограничено до 17:00.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.