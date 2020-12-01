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01.12.2020  11:57   

В переулках Тарасовском и Чугуевском временно ограничено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта в пер. Тарасовском, на участке от ул. Тарасовской до ул. Днепровской, и пер. Чугуевском, на участке от ул. Полевой до ул. Тарасовского, ограничено до 17:00.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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