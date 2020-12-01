В переулках Тарасовском и Чугуевском временно ограничено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта в пер. Тарасовском, на участке от ул. Тарасовской до ул. Днепровской, и пер. Чугуевском, на участке от ул. Полевой до ул. Тарасовского, ограничено до 17:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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