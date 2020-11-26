26.11.2020 11:56

В метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 27 ноября, на станциях метро «Проспект Гагарина» и «Пушкинская».



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Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станции метро «Проспект Гагарина» и в вестибюле №1 на станции «Пушкинская».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины» и «Академика Барабашова». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.



Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.