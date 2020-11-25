Главная Новости Дороги и транспорт В переулке Мечникова до конца декабря запрещается движение транспорта (Горсовет)
25.11.2020  13:56   

В переулке Мечникова до конца декабря запрещается движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта в пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Донец-Захаржевского, будет запрещено до 9 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков строительства внешних инженерных сетей. Ранее движение планировалось открыть 22 ноября.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим пл. Конституции, ул. Короленко, ул. Пушкинской и др.
 
Кроме того, до 26 декабря будет запрещено движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Донец-Захаржевского до ул. Пушкинской. Ранее движение планировалось открыть 9 декабря.
 
Объезд закрытого участка будет организован  по прилегающим ул. Донец-Захаржевского, пл. Театральной и др.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Дороги и транспорт На улице Баркалова движение ограничено до конца декабря (ХГС) 19.11 Дороги и транспорт В пятницу на улице Ушакова будет запрещено движение транспорта (ХГС) 17.11 Дороги и транспорт На улице Лермонтовской на три недели ограничено движение транспорта
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 