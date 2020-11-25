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25.11.2020  10:43   

Европа нас не ждет: два лоукостера оптимизировали зимнее расписание (lowcost.ua)

Wizz Air отменил 9 направлений из Украины до весны, а Ryanair внес незначительные коррективы в расписание.


//itc.ua

Об этом сообщает lowcost.ua.

Оптимизация Wizz Air

Wizz Air не планирует летать из Харькова в ноябре и в начале декабря. Рейсы по четырем направлениям в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск планируют восстановить 18 декабря.

Заметим, что из системы бронирования авиакомпании в мобильном приложении исчез направление из Харькова в Милан. На сайте авиакомпании направление доступен, однако билетов нет.

Направления, которые задела новая оптимизация:
Харьков - Милан - направление исчезло из системы бронирования
Харьков - Вена - отменены все рейсы до 18 декабря
Харьков - Берлин - старт полетов перенесен на 18 декабря
Харьков - Дортмунд - отменены все рейсы до 18 декабря
Харьков - Гданьск - отменены все рейсы до 18 декабря

Направления из Харькова, которые ранее были отменены/перенесены на 2020 и 2021:
Харьков - Краков - отменены все рейсы до 17 декабря
Харьков - Вроцлав - отменены все рейсы до 20 декабря
Харьков - Катовице - отменены все рейсы в 29 марта 2021
Харьков - Таллинн - старт рейсов перенесен на 30 марта 2021
Харьков - Будапешт - отменены все рейсы в 30 марта 2021
Харьков - Венеция Тревизо - старт рейсов перенесен на 30 марта 2021

Оптимизация Ryanair

Как и ранее, Ryanair не планирует полетов из Харькова в период зимней навигации, все рейсы отменены до весны 2021 года.

Направления, которые отменены до весны 2021:
Харьков - Варшава отменены все рейсы в 28 марта 2021
Харьков - Вильнюс отменены все рейсы до 28 марта 28 марта 2021
Харьков - Познань отменены все рейсы до 28 марта 28 марта 2021
Харьков - Милан отменены все рейсы до 29 марта 28 марта 2021
Харьков - Краков отменено до 29 марта 28 марта 2021

Направление, которое ранее исчезло из системы бронирования авиакомпании:
Харьков - Будапешт

Отметим, что на прошлой неделе, с целью стимулирования потенциальных клиентов к бронированию новых билетов, авиакомпания отменила плату за изменение даты для всех новых авиабилетов приобретенных в декабре и январе.

Тэги:  лоукостер, wizz air, ryanair, харьков
 
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