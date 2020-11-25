25.11.2020 10:43

Европа нас не ждет: два лоукостера оптимизировали зимнее расписание (lowcost.ua)

Wizz Air отменил 9 направлений из Украины до весны, а Ryanair внес незначительные коррективы в расписание.



//itc.ua

Об этом сообщает lowcost.ua.



Оптимизация Wizz Air



Wizz Air не планирует летать из Харькова в ноябре и в начале декабря. Рейсы по четырем направлениям в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск планируют восстановить 18 декабря.



Заметим, что из системы бронирования авиакомпании в мобильном приложении исчез направление из Харькова в Милан. На сайте авиакомпании направление доступен, однако билетов нет.



Направления, которые задела новая оптимизация:

Харьков - Милан - направление исчезло из системы бронирования

Харьков - Вена - отменены все рейсы до 18 декабря

Харьков - Берлин - старт полетов перенесен на 18 декабря

Харьков - Дортмунд - отменены все рейсы до 18 декабря

Харьков - Гданьск - отменены все рейсы до 18 декабря



Направления из Харькова, которые ранее были отменены/перенесены на 2020 и 2021:

Харьков - Краков - отменены все рейсы до 17 декабря

Харьков - Вроцлав - отменены все рейсы до 20 декабря

Харьков - Катовице - отменены все рейсы в 29 марта 2021

Харьков - Таллинн - старт рейсов перенесен на 30 марта 2021

Харьков - Будапешт - отменены все рейсы в 30 марта 2021

Харьков - Венеция Тревизо - старт рейсов перенесен на 30 марта 2021



Оптимизация Ryanair



Как и ранее, Ryanair не планирует полетов из Харькова в период зимней навигации, все рейсы отменены до весны 2021 года.



Направления, которые отменены до весны 2021:

Харьков - Варшава отменены все рейсы в 28 марта 2021

Харьков - Вильнюс отменены все рейсы до 28 марта 28 марта 2021

Харьков - Познань отменены все рейсы до 28 марта 28 марта 2021

Харьков - Милан отменены все рейсы до 29 марта 28 марта 2021

Харьков - Краков отменено до 29 марта 28 марта 2021



Направление, которое ранее исчезло из системы бронирования авиакомпании:

Харьков - Будапешт



Отметим, что на прошлой неделе, с целью стимулирования потенциальных клиентов к бронированию новых билетов, авиакомпания отменила плату за изменение даты для всех новых авиабилетов приобретенных в декабре и январе.