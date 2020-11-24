Еще на двух станциях метро установят турникеты для бесконтактной оплаты проезда (Горсовет)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 25 ноября, на станциях метро «Защитников Украины» и «Академика Барабашова».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станции метро «Защитников Украины» и в вестибюле №1 на станции «Академика Барабашова».
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Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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