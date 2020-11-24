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24.11.2020  11:49   

Еще на двух станциях метро установят турникеты для бесконтактной оплаты проезда (Горсовет)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 25 ноября, на станциях метро «Защитников Украины» и «Академика Барабашова».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станции метро «Защитников Украины» и в вестибюле №1 на станции «Академика Барабашова».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях. 
 
Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.
 
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова
Источник:   ХГС
 Тэги:  проезд, бесконтактная, метро, харьков
 
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