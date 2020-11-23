Как дороги области чистили от снега (ХОГА)

23.11.2020 12:20

В выходные на дорогах области работало около 300 единиц спецтехники.

Больше всего осадков пришлось на Волчанский, Великобурлукский, Печенежский, Харьковский и Двуреченский районы области, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«Выходные дни 21 - 22 ноября оказались снежными. Температура воздуха колебалась от -6 ° С мороза до 0 ° С. Дорожная техника работала в круглосуточном режиме. В субботу на дорогах области работало 143 единицы спецтехники и 180 рабочих дорожного хозяйства. В воскресенье - 133 единицы спецтехники и 173 рабочих», - отметили в САД.

В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия было использовано более 2500 м3 песчано-соляной смеси и 800 т. Технической соли. Выполнялись работы по расширению проезжей части и работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения.

Движение по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения Харьковской области в период с 21 по 23 декабря не закрывался и не ограничивался.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.