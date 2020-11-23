Улицы Серповая и Коломенская до конца недели будут закрыты для движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 25, 26 и 28 ноября.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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