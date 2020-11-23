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23.11.2020  10:50   

Улицы Серповая и Коломенская до конца недели будут закрыты для движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 25, 26 и 28 ноября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  серповая, коломенская, движение транспорта
 
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