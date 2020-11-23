23.11.2020 10:50

Улицы Серповая и Коломенская до конца недели будут закрыты для движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено 8:00 до 20:00 23, 25, 26 и 28 ноября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.