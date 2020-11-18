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18.11.2020  11:59   

На пяти станциях метро можно будет оплатить проезд банковской картой (Горсовет)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 19 ноября 2020 года, еще на двух станциях метро - «23 Августа» и «Ботанический сад».


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, завтра, 19 ноября 2020 года установят три аппарата для оплаты проезда банковской картой – по одному в вестибюлях №1 и №2 на станции метро «23 Августа» и один - в вестибюле № 2 на станции «Ботанический сад». 
 
Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.
 
Так, турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».
 
В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.
 
Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции.
 
При этом средства из городского бюджета не выделялись.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  e-ticket, метро, харьков, оплата банковской картой
 
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