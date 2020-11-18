18.11.2020 11:59

На пяти станциях метро можно будет оплатить проезд банковской картой (Горсовет)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 19 ноября 2020 года, еще на двух станциях метро - «23 Августа» и «Ботанический сад».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, завтра, 19 ноября 2020 года установят три аппарата для оплаты проезда банковской картой – по одному в вестибюлях №1 и №2 на станции метро «23 Августа» и один - в вестибюле № 2 на станции «Ботанический сад».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.

Так, турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».

В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.

Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции.

При этом средства из городского бюджета не выделялись.