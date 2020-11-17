17.11.2020 16:19

На улице Лермонтовской на три недели ограничено движение транспорта

Ограничения вязаны с работами на газопроводе в районе дома №13-а по Лермонтовской улице.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Лермонтовской, в районе дома №13-а, ограничено с 17 ноября по 6 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе в районе дома №13-а по ул. Лермонтовской.

На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.