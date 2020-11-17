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17.11.2020  16:19   

На улице Лермонтовской на три недели ограничено движение транспорта

Ограничения вязаны с работами на газопроводе в районе дома №13-а по Лермонтовской улице.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Лермонтовской, в районе дома №13-а, ограничено с 17 ноября по 6 декабря.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе в районе дома №13-а по ул. Лермонтовской.
 
На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, лермонтовская
 
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