16.11.2020 16:19

ВИДЕО: Новые правила авиаперевозок начали действовать в Украине. Что изменилось для пассажиров (РЕДПОСТ)

Детские коляски, костыли и животные весом до 10 килограммов в салоне самолета. В Украине начали действовать новые правила авиаперевозок.



Харьковские известия

Нововведения предусмотрены Приказом Государственной авиационной службы Украины. Изменения коснулись, в частности, регистрации и посадки на рейс. Ранее регистрацию можно было закрывать за 45 минут до вылета, а посадку - за 15. Теперь авиакомпании сами могут регулировать время. При регистрации также разрешено пользоваться электронными документами в приложении "Дія". Эта услуга уже доступна в аэропортах Борисполь, Жуляны, Харьков и Львов. На очереди - Днепр и Ивано-Франковск.

"Регистрация пассажиров и оформление багажа осуществляются на основании билета и одного из документов, удостоверяющих личность, определенных законодательством Украины или отображение в электронном виде информации, содержащейся в этих документах."

Изменения коснулись и ручной клади. Общий вес незарегистрированного багажа устанавливается авиаперевозчиком. Также компании теперь не обязаны крепить на багаж бирки "в кабину", "ручная кладь", "Approved Cabin Baggage", которые были предусмотрены ранее.

"В качестве ручной клади сверх нормы, установленной авиаперевозчиком, независимо от правил применения тарифа, по которому приобретен билет, пассажир имеет право перевезти бесплатно такие вещи: детское питание, детскую дорожную люльку (для детей до 1 года), детская коляска, складное кресло или костыли, специальную аппаратуру и оборудование, которым пользуются лица с инвалидностью, если для этого у авиаперевозчика есть достаточно места и если это соответствует требованиям безопасности."

Также Авиационная служба отменила ограничения на перевозку в салоне самолета животных весом всего до 8 килограммов. Теперь это регулирует перевозчик. Так, две украинские авиакомпании уже подняли лимит перевозки животных в салоне до 10 кг. Кроме этого, по новым Правилам, пассажиры не смогут бесплатно перебронировать билеты в случае срыва стыковки. Госавиаслужба также приравняла задержку рейса более чем на 48 часов к его отмене.

"Отменой не считается изменение аэродрома вылета или прилета в пределах одной административно-территориальной единицы. Рейс также считается выполненным в случае передачи его в исполнение другому авиаперевозчику, который обеспечивает перевозку всех пассажиров переданного рейса специально организованным рейсом."

Кроме этого, Госавиаслужба увеличила лимит компенсации за задержку рейса и утрату или повреждение багажа. Но получить максимальную компенсацию пассажирам практически нереально. Для этого необходимо предъявить документальные подтверждения убытков. Например, если из багажа пропал ноутбук, или техника была повреждена, необходимо предъявить чек на покупку. При этом авиаперевозчик может выплатить компенсацию с учетом амортизации.