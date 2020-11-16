На улицах Серповой и Коломенской запрещено движение транспорта (1562)

Ограничения будут действовать 16, 18, 19 и 21 ноября 2020 года.
Движение транспорта по улицам Серповой и Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 16, 18, 19 и 21 ноября.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.
влажность:
давление:
ветер: