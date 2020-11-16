16.11.2020 08:04

На улицах Серповой и Коломенской запрещено движение транспорта (1562)

Ограничения будут действовать 16, 18, 19 и 21 ноября 2020 года.



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Движение транспорта по улицам Серповой и Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 16, 18, 19 и 21 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.