14.11.2020 12:59

Проезд по Новгородской перекроют на неделю (1562)

Движение транспорта по улице Новгородской запрещается с 15 до 22 ноября.



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По информации Департамента инфраструктуры, будет закрыт участок от ул. Шатиловской до ул. Динамовской.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Шатиловской, Бакулина, Динамовской и пер. Фанинскому.