Проезд по Новгородской перекроют на неделю (1562)

Движение транспорта по улице Новгородской запрещается с 15 до 22 ноября.
По информации Департамента инфраструктуры, будет закрыт участок от ул. Шатиловской до ул. Динамовской.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Шатиловской, Бакулина, Динамовской и пер. Фанинскому.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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