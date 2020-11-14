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14.11.2020  12:59   

Проезд по Новгородской перекроют на неделю (1562)

Движение транспорта по улице Новгородской запрещается с 15 до 22 ноября.


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По информации Департамента инфраструктуры, будет закрыт участок от ул. Шатиловской до ул. Динамовской.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Шатиловской, Бакулина, Динамовской и пер. Фанинскому.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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