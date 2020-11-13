13.11.2020 14:41

E-ticket: еще на двух станциях метро появились турникеты для оплаты банковской картой (Горсовет)

Турникеты заработают завтра, 14 ноября 2020 года, на станциях «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».



//city.kharkov.ua

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в метро заработают завтра, 14 ноября, на станциях «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, на этих станциях установят по одному аппарату для оплаты проезда банковской картой.

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами заработала в сентябре. Так, турникет для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станции метро «Госпром». В течение четырех месяцев планируют установить по одному такому аппарату на всех станциях.

Напоминаем, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Совместно с Харьковским городским советом проект реализовывают компания «VISA», компания-инвестор «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета потрачены не были.