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13.11.2020  14:41   

E-ticket: еще на двух станциях метро появились турникеты для оплаты банковской картой (Горсовет)

Турникеты заработают завтра, 14 ноября 2020 года, на станциях «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».


//city.kharkov.ua
Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в метро заработают завтра, 14 ноября, на станциях «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, на этих станциях установят по одному аппарату для оплаты проезда банковской картой.
 
Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами заработала в сентябре. Так, турникет для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станции метро «Госпром». В течение четырех месяцев планируют установить по одному такому аппарату на всех станциях.
 
Напоминаем, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Совместно с Харьковским городским советом проект реализовывают компания «VISA», компания-инвестор «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета потрачены не были.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  e-ticket, метро, харьков, оплата банковской картой
 
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