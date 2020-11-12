12.11.2020 09:39

ВИДЕО: На Северной Салтовке – капитальный ремонт внутрикварталки (РЕДПОСТ)

Во дворе на два дома – 41 и 43 – по улице Метростроителей уже несколько недель ремонтируют покрытие внутриквартальной дороги и тротуаров.



//izvestia.kharkov.ua

Местный актив домов 41 и 43 по улице Метростроителей обратились к Харьковскому городскому голове с просьбой о восстановлении внутрикварталки и тротуаров. За долгие годы эксплуатации качество проезжей части и пешеходных резко снизилось. Особенно люди страдали во время осадков, так как двор находится на склоне.



«Покрытие было в ужаснейшем состоянии, т.к. давно не делалось. Образовались ямы из-за чего были большие лужи. Местные жители не могли не пройти, не проехать. Поэтому мы приехали делать капитальный ремонт по улице. Я думаю, уже более 30 лет не делалось никакого ремонта здесь», – поделился прораб Максим Червяк.



Жители написали соответствующее обращение, прикрепили фотографии с разрушенным покрытием и пришли на один из личных приемов мэра.



Дорожный объект проинспектировали специалисты дорожной отрасли, разработали проект и приступили к выполнению работ.



По словам прораба Максима Червяка, на объекте уже заасфальтировано около 1 500 квадратных метров тротуаров, заменено 700 метров бортового камня, около 1 000 погонных метров придомового поребрика. Сейчас проводится укладка дорожного покрытия - 2 050 квадратных метров.



«Большое спасибо Геннадию Адольфовичу и мы рады, что у нас всё получилось. Самое главное, что есть реакция на жалобы жителей и на обращения. Это самое главное, что всё не остаётся без ответа и что горсовет реагирует должным образом и быстро!», – рассказал местный житель Александр.



